Lazio, tutto in dieci giorni: ecco il momento cruciale della stagione

ROMA - Altalena su e giù, la Lazio non scende ancora. La bella vittoria di Napoli oscurata dal ko in Conference League contro l’Az. Una sconfitta che potrebbe minare il futuro europeo dei biancocelesti. Ora o mai più, Sarri è arrivato al primo e vero importante momento della stagione . In dieci giorni in palio ci sono quarti di Conference e quarto posto. Prima della sosta servirà assicurarsi tutto.

Lazio, il tuo momento decisivo

Si parte da Bologna-Lazio, in programma sabato 11 marzo alle 20.45. Trasferta delicata utile per i biancocelesti a mantenere il terzo posto. E sognare sempre con più forza e speranza un posto in Champions League. Non ci sarà Immobile, un problema in più. Poi giovedì 16 si va in Olanda per il ritorno con l’Az. Servirà vincere con due gol di scarto per volare ai quarti. Si gioca senza respiro: con la qualificazione o no in tasca la Lazio si giocherà il derby domenica 19 marzo. Uno scontro diretto per il quarto posto. Poi la pausa. In dieci giorni tre partite fondamentali. Servirà una ottima scorta di energie mentali e fisiche.