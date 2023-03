Lazio, le condizioni di Immobile in vista del derby

ROMA - Maledetta sfortuna. Ciro Immobile alle prese con l’ennesimo infortunio della stagione. Spremuto fin troppo: lesione di primo grado a carico del bicipite femorale della coscia sinistra. Il recupero procede tranquillo, chi è agitato invece è Sarri, costretto a rinunciare ancora una volta al bomber della sua Lazio. Avanti con Felipe Anderson punta, Zaccagni e Pedro le ali. Ciro ad inizio della prossima settimana effettuerà un’altra risonanza magnetica. Il derby del 19 marzo contro la Roma appare un miraggio, difficilissimo un suo recupero. Proverà ad andare in panchina, come accaduto all’andata sempre perché infortunato, solo per fare presenza e stare vicino alla squadra. Salterà gli impegni con la Nazionale, un suo ritorno in campo con la maglia della Lazio è previsto per il 2 aprile a Monza. Cercherà di ritrovare minuti nelle gambe e farsi trovare prontissimo per il big match dell’8 aprile con la Juve all’Olimpico.