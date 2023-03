Lazio, Marcos Antonio è sparito: ora pure Vecino lo ha superato

ROMA - Una manciata di apparizioni, nulla più. L’acquisto di Marcos Antonio rimane un rebus. Il centrocampista della Lazio ha totalizzato fin qui 17 presenze e 482’. Pochissimi per un giocatore pagato 7,5 milioni allo Shakhtar più 2 di bonus la scorsa estate. L’inizio è stato difficile, il continuo della stagione pure peggio. Cataldi il titolare, poi ora Sarri ha scoperto Vecino in regia. E per Marcos il campo diventa un miraggio. Sono 75' in tutto il 2023. L’ultima presenza in A del brasiliano risale alla partita con la Fiorentina del 29 gennaio.

Il momento di Marcos Antonio

Vecino in regia a partita in corso al posto di Cataldi. Ora l’ex Inter sta per scalzare pure Danilo in quel ruolo, lo farà con tutta probabilità sabato sera a Bologna. Sarri preferisce più la fisicità che i tempi di gioco, almeno in questa parte della stagione. Anche perché Cataldi non sta benissimo. I due saranno in ballottaggio a centrocampo per le prossime sfide, Marcos Antonio invece no. Eppure era stato preso per quello. Partito titolare con il Cluj lo scorso 16 febbraio, poi l’espulsione di Patric e l’uscita dal campo dopo 18’. Da lì non si è più visto. Rimane un giocatore da valorizzare per qualità e spesa fatta.