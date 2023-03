Lazio, Lazzari carica: "Lottiamo per la Champions, basta sbagli"

ROMA - "Con il Bologna sappiamo che sarà una partita veramente difficile, andiamo a giocare contro una quadra che negli ultimi mesi ha un rendimento veramente importante. Ha battuto l'Inter in casa, è un campo ostico. Sarà sicuramente difficile e se non saremo preparati fisicamente e mentalmente faremo una brutta figura". Manuel Lazzari pronto per la sfida di campionato di sabato sera. C'è da dimenticare il ko contro l'AZ. E il momento è intenso tra ritorno di Conference e derby. Il terzino sinistro ai microfoni di Lazio Style Channel ha continuato: "La partita contro il Napoli ci ha lasciato qualcosa di positivo e adesso la classifica in zona Champions è molto corta. Ci sono tante squadre forti che se la giocheranno fino all’ultimo, noi siamo lì e non possiamo sbagliare la partita di domani".