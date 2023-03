La Lazio accende il derby: il post con Cattelan fa impazzire i tifosi

A nove giorni dal derby con la Roma, la Lazio accende la stracittadina. Sui profili social ufficiali, il club biancoceleste pubblica video e foto di Alessandro Cattelan . Nelle immagini, il noto presentatore, indossa per due volte la maglia della Lazio: la divisa della stagione 89-90 (quella disputata al Flaminio) e quella del campionato 2017-18.

"A Roma c'è solo la Lazio"

Nel video si vede un simpatico skatch che ha visto protagonista Cattelan insieme a Valerio Mastandrea e Marco Giallini, attori e tifosi della Roma. Catellan indossa i panni di un milanese in procinto di trasferirsi a Roma: "Un pò mi piace e ci vivrei anche. Ci sono i monumenti, i turisti. Certo, mi mancherebbe un pò il calcio". Quando Giallini gli chiede il perchè, Cattelan risponde senza indugi. "Mi mancherebbe il derby, perchè non ci sono il Milan e l'Inter. A me piace il derby e a Roma, lo sanno tutti, c'è solo la Lazio".