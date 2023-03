Lazio, Vecino salta il derby: fatale il giallo con il Bologna

ROMA - Giallo per Matias Vecino nei minuti di recupero di Bologna-Lazio. Fallo e cartellino, il centrocampista era diffidato. Sarà costretto così a saltare il derby con la Roma in programma domenica 19 marzo alle ore 18. Un problema in più per Maurizio Sarri. Cataldi, oggi in panchina perché non al meglio, deve recuperare da un piccolo infortunio. Ecco perché l'ex Inter è stato scelto da titolare in regia. Non sarà così per la stracittadina di domenica prossima. Con Cataldi ci sarà solo Marcos Antonio in quel ruolo, sempre in panchina nelle ultime partite di campionato.