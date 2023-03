Lazio, Sarri: "Mourinho assente al derby? Ecco cosa ne penso"

BOLOGNA - La Lazio torna da Bologna con un solo punto in tasca. Finisce 0-0 contro la squadra di Thiago Motta: un match tirato, combattuto, in cui la stanchezza alla fine si è fatta sentire. E ora viene il bello, con la prossima settimana che vede gli impegni fondamentali contro Az e derby. A Sky Sport, Maurizio Sarri ha commentato: “Abbiamo fatto una partita seria, di attenzione, applicazione, in cui si è giocato un buon calcio. Siamo mancati in area e giocare qui non è facile con il Bologna in crescita. La prestazione è stata di buon livello. I pochi gol? L’anno scorso Immobile era a 19-20 gol a questo punto della stagione, con Ciro in campo con continuità eravamo in media. Non creiamo poco, ma concretizziamo poco. É una bestemmia poi non andare in gol in certe situazioni”.