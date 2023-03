Lazio, Basic: "Non mi avete visto ancora al top. E la Conference è un obiettivo"

BOLOGNA - "Sapevamo che il Bologna fosse in forma e che quindi sarebbe stata una partita difficile. Abbiamo comunque conquistato un punto importante, che ci deve regalare fiducia in vista delle prossime gare". Toma Basic ai microfoni di Lazio Style Channel ha commentato così lo 0-0 contro il Bologna. Niente sorpasso sull'Inter e ancora terzo posto. Il croato però, guarda avanti: "Dobbiamo guardare sempre a noi stessi perché siamo forti e possiamo mettere in difficoltà chiunque. L'approccio e la mentalità non sono mancati, per questo dobbiamo continuare così. Mi sento bene e pronto, voglio aiutare la Lazio in ogni occasione. Qui in Italia non si è ancora visto il vero Basic. Ora testa all'AZ, nella gara di andata avevamo fatto bene, nonostante il risultato. Dobbiamo passare il turno perché la Conference League è un nostro obiettivo".