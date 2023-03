La Lazio che stenta: Immobile come Klose, senza un’alternativa

ROMA - Non c’è Lazio senza Ciro. Se non hai il centravanti, non entri in area e non arrivi in porta, come è successo a Bologna: appena 5 tiri in 90 minuti, di cui solo 2 nello specchio, di Luis Alberto e Felipe nel primo tempo, quando Skorupski ha risposto con una doppia parata. Per il resto assalto sterile e condotto per settanta-ottanta metri. Mancavano gli ultimi venti o trenta, al solito decisivi. «Ho tre attaccanti che vanno incontro alla palla, così si segna solo entrando in porta» l’analisi fedele di Sarri alludendo alle caratteristiche di Pedro, Felipe e Zaccagni. Un tridente abituato a ricevere il pallone sul piede, quasi mai a dettare il passaggio scattando nello spazio e in profondità, come fa Immobile, incappato a causa dei ripetuti infortuni nella sua stagione peggiore. Per sette anni, è bene ricordarlo, aveva garantito una media superiore al 30% del fatturato offensivo della Lazio in campionato. Inzaghi si piazzò al quarto posto nell’anno in cui Ciro superò la soglia del 40% realizzando 36 gol sui 79 totali. Solo questo dato basterebbe per comprendere quale differenza produca l’assenza del capitano e quanto abbia pesato nei risultati raccolti nel quinquennio di Simone e sotto l’attuale gestione. Altra sfumatura significativa: nel 2019/20, chiuso con la qualificazione Champions, Caicedo firmò 9 gol. La Lazio aveva il cambio ideale di Immobile e decise di venderlo quando stava arrivando Sarri con l’idea di puntare su Muriqi, a sua volta ceduto dopo un anno e mai sostituito. Un errore di valutazione clamoroso, a cui Lotito non ha posto rimedio neppure a gennaio, forse illuso da Felipe.