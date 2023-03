La Lazio sfida il mal di trasferta in Europa

I tabù sono fatti per essere sfatati . La deve pensare così, la Lazio , facendo suo questo luogo comune che più volte in passato si è effettivamente trasformato in realtà. In Olanda, per proseguire il cammino in Conference League , serve una rimonta simbolica, capace di andare oltre ogni condizione avversa. Perché il desiderio di ribaltare il ko dell'andata c'è, ma le premesse per riuscirci sembrano tutte sfavorevoli: i ragazzi di Sarri si trovano ad affrontare questo match da dentro o fuori a due passi da un derby d'alta classifica , con problemi di formazione e pure con un mal di trasferta europeo con il quale fanno i conti ormai da un bel po' di tempo.

Trasferte

C'è un dato in particolare che, al netto del contesto dei gruppi e dei doppi confronti nelle varie fasi a eliminazione diretta, rende abbastanza bene l'idea: nelle ultime 17 partite giocate dalla Lazio lontano dall'Olimpico in ambito europeo, solo una volta è tornata in Italia con una vittoria. Il precedente risale al 25 novembre 2021, il 3-0 in Russia, in casa della Lokomotiv Mosca, nella fase a gironi di Europa League (doppietta Immobile e gol di Pedro). Per ritrovare l'ultimo successo in un confronto andata e ritorno con in palio il passaggio del turno, invece, bisogna scorrere fino al 15 marzo 2018, al ritorno degli ottavi di finale della seconda competizione Uefa vinto 2-0 in Ucraina contro la Dinamo Kiev.

Olanda

Un altro aspetto che pone la Lazio in una posizione di svantaggio è infine il Paese ospitante, fino a oggi quasi sempre indigesto dal punto di vista dei risultati. Quella contro l'Az Alkmaar sarà infatti la quinta volta della squadra romana in Olanda e nei quattro precedenti solo in un'occasione è arrivata al successo, nell'unica partita in cui è riuscita a segnare. Il bilancio dice infatti 2 sconfitte, un pareggio e una vittoria, quella in casa del Vitesse nell'Europa League 2017/2018: un 3-2 che portò la firma di Parolo, Immobile e Murgia, un tris tutto italiano che ha realizzato quelle che al momento restano le sole reti laziali nei Paesi Bassi. Negli altri tre precedenti i biancocelesti hanno pareggiato 0-0 con il Feyenoord nella Champions League 1999/2000, perso con il Psv 1-0 nella stessa competizione l'anno successivo e capitolato nell'Europa League di questa stagione, uscendo con un ko per 1-0 lo scorso novembre in un altro match a Rotterdam con il Feyenoord.

Rimonte

Non è finita, ci sono ancora ulteriori dati che almeno dal punto statistico remano contro. Sono relativi alle rimonte europee nelle gare a eliminazione diretta, un qualcosa mai riuscito fino a questo momento nella storia del club biancoceleste dopo aver perso il match di andata in casa: 0-3 a tavolino contro il Barcellona nel 1975 (4-0 al ritorno), 1-3 con l'Atletico Madrid nel 2012 (1-0), 0-1 con il Ludogorets nel 2014 (3-3), 0-1 con il Siviglia nel 2019 (2-0) e 1-4 con il Bayern Monaco nel 2021 (2-1). Insomma, le tradizioni sembrano essere tutte avverse, come se ci fosse una sorta di maledizione. Ma i tabù in fondo sono fatti per essere sfatati. Proprio quello che deve pensare (e provare) la Lazio in vista di dopodomani.