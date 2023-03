Lazio, Felipe Anderson prima punta: cosa dicono i numeri

ROMA - Ciro Immobile sempre out, Felipe Anderson chiamato agli extra da prima punta. La strategia della società, ad inizio stagione, è stata chiara: senza il bomber avanti con Pipe falso nove . Nessun altra attaccante è arrivato. Resta il rebus del giovane Cancellieri: esterno e punta, per Sarri non è ancora pronto.

Le statistiche di Felipe Anderson

Il brasiliano quest’anno è a quota 8 gol totali e 6 assist in 37 presenze. Delle 8 reti, 4 ne ha segnate da attaccante esterno, l’altra metà da prima punta. Gol all’Inter, Feyenoord, Empoli e Sassuolo da ala. Firme importanti da falso nove con Atalanta, Roma, Bologna (in Coppa Italia) e Milan. Nei big match si è fatto sempre vedere in area. Situazione di buon auspicio in vista di Az e derby: due partite che valgono metà stagione. In campionato Felipe non segna dal 24 gennaio. Ora tutti si aspettano i gol nella settimana più importante.