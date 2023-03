Lazio, Immobile fa i controlli pre-derby: “Vediamo…”

ROMA - Di buon mattino è arrivato alla clinica Paideia, Ciro Immobile. In programma una risonanza magnetica per chiarire il quadro clinico, dopo lo stiramento di primo grado, e lo stato di guarigione. Ieri ha corso in maniera blanda a Formello, il protocollo per il completo recupero va avanti. Ci prova per il derby, ormai è chiaro: “Sto meglio, vediamo oggi…”, ha detto sottovoce prima di entrare nella struttura sanitaria. Lui è così, non molla mai. E se ha una sola possibilità di giocare il derby vuole tentare a tutti i costi. Non partirà per l’Olanda, andrà avanti con i suoi allenamenti a Formello. Obiettivo derby, Immobile ci spera ancora.