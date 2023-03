Lazio sul filo delle tensioni: il derby placa

ROMA - Solo il derby capitale evita scontri campali, non aggrava le tensioni di Formello e attenua i bollori scatenati dall’ultima filippica di Sarri: «Non abbiamo la struttura per fare più di una competizione per volta... Non siamo pronti... L’AZ in Youth League ha battuto il Real Madrid 4-0, noi siamo in Primavera 2». Ha trovato buone ragioni, subito dopo l’eliminazione dalla Conference , nel momento di massima vulnerabilità della società, per andare di nuovo a bersaglio. Il colpo più duro, a bruciapelo, l’ha sganciato Mau e anche Lotito , stavolta, non può non sentirsi coinvolto. La sensazione è che Sarri si stia giocando tutte le carte a disposizione per incitare il presidente ad avviare una seconda rivoluzione dopo quella tecnica partita nel 2021, integrata nel 2022 senza troppa soddisfazione visto lo scarso utilizzo delle seconde linee e le continue dichiarazioni contestatorie. La Lazio , così com’è organizzata, non gli sta bene. Il discorso, implicitamente, sembra ricadere sulla gestione tecnica, in particolare sul diesse Tare . Si avvicina la scadenza del 30 giugno, è una data, è un bivio. Sarri e Tare sono divisi da ostilità non più nascoste, mai esternate direttamente, sempre rimbalzate da fuori. Il riferimento di Mau alla “Primavera 2” non può non essere addebitabile alla vecchia gestione della Lazio baby, da questa stagione affidata da Lotito al figlio Enrico (diggì del settore giovanile) e al diesse Fabiani . Il tema è di lungo corso, ma forse fuori contesto rispetto ad un cammino europeo deludente, vissuto in costante difficoltà dopo un mercato da 50 milioni, anche contro squadre con appeal e budget nettamente inferiori.

Le reazioni