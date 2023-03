Lazio, la spinta dei tifosi per il derby: dallo striscione all’organizzazione della coreografia

ROMA - L’organizzazione in vista del derby da parte dei tifosi della Lazio viaggia, da settimane, a gonfie vele. Il comunicato degli Ultras è stato chiaro: portate una bandiera biancoceleste per ‘dipingere lo stadio con i colori del cielo’. Lo spettacolo sarà assicurato con 22mila abbonati che prenderanno il solito posto più i 4mila aquilotti e altri 38mila biglietti venduti (di cui 20mila acquistati dai tifosi della Roma). L’Olimpico stracolmo per un derby tutto da vivere . Pure sugli spalti.

Il messaggio dei tifosi della Lazio

In mattinata a Formello, sul Campo Fersini che ospita la Primavera impegnata contro il Pisa, è spuntato uno striscione ‘Mai mollare’. Un mantra in casa Lazio, divenuto pure un inno da cantare agitando sciarpe e bandiere. In Curva Nord è attesa la coreografia. Le premesse, come annunciava il comunicato, fanno sognare: “Mille bandiere faremo sventolar…”. La Lazio che gioca in casa si prepara al derby. Non è una domenica come tutte le altre.