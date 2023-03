Lazio, la carica di Romagnoli: "Il derby è la partita delle partite"

Alessio Romagnoli è pronto a vivere il secondo derby da giocatore della Lazio. Il leader del reparto arretrato biancoceleste, suona la carica in vista della stracittadina. "È la partita delle partite. Per chi è un tifoso in campo, la fede e il cuore ti portano a sentirlo di più e a giocarlo con un animo diverso rispetto alle altre gare”. L'ex capitano del Milan è stato tra i protagonisti della gara d'andata, che si è conclusa con la vittoria dei biancocelesti per 1-0. "Cosa servirà per provare a vincerlo? Il derby è una partita che si prepara da sola, è fondamentale per l’ambiente e per la nostra squadra. Per vincerlo dovremo dare tutto, mettere il 110% in campo e in ogni singolo momento all’interno dei 90".