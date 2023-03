Lazio, il programma prima del derby: musica e volo di Olympia

ROMA - Per una partita così importante non poteva che essere predisposto un pre-gara dello stesso tenore, con musica e intrattenimento. Ci sarà come al solito la versione di My Way cantata da Briga, l’esibizione di un complesso musicale e l’inno della Lazio interpretato da Syria. Confermato anche il rito di Olympia, che sorvolerà un Olimpico riempito da 60mila spettatori. Come sempre scenografie suggestive: i tifosi laziali (ancora scottati dalla delusione per l’eliminazione dalla Conference League) si aspettano una reazione da parte della squadra. Alcuni di loro ieri hanno aspettato fuori dai cancelli i giocatori per caricarli ulteriormente, esibendo anche lo striscione “mai mollare” per la gara della Primavera.