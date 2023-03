Lazio, ecco il coro per il derby tra ironie e sfottò contro la Roma

ROMA - Un nuovo coro da parte dei tifosi della Lazio infiammerà il derby delle 18. Diramato tramite canali social il testo da cantare in occasione della sfida alla Roma oggi all’Olimpico. La base musicale sarà sul brano ‘Que sera, sera’ (Whatever Will Be, Will Be) scritto da Ray Evans e Jay Livingston, celebre per essere diventato la colonna sonora del film di Alfred Hitchcock, ‘L’uomo che sapeva troppo’. Il testo, rivisitato in occasione del derby, è pieno di ironie e sfottò contro i tifosi della Roma. La canzone viene usata anche dai tifosi del Manchester United in occasione delle partite importanti da giocare in casa, all’Old Trafford. Al fischio d’inizio manca sempre meno, ma il derby tra tifosi, sui social, è iniziato da tempo. E la base musicale di sottofondo già c’è.