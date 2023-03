Lazio, che guaio per Sarri: Provedel salta il derby

ROMA - Suona l’allarme in casa Lazio, Ivan Provedel ha la febbre e salta il derby con la Roma in programma alle ore 18. Il portiere biancoceleste lascia il posto a Maximiano. Un problema in più per Sarri che dovrà fare a meno di Immobile, infortunato, e Vecino, squalificato. Con Provedel out sono tre i titolari fuori gioco per la sfida contro i giallorossi. Toccherà a Maximiano andare a caccia della sedicesima partita senza subire reti. Ad oggi sono 15 i clean sheet collezionati: nei maggiori cinque campionati solo il Barcellona ha fatto meglio (19). Il portoghese ha fin qui collezionato solo 1 presenze in Serie A, quella sfortunata all’esordio contro il Bologna. Espulso dopo 5’ per aver preso la palla fuori dall’area. Dopo quell’episodio 3 apparizioni in Conference League e 2 in Coppa Italia.