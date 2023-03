Lazio, la carica di Signori in vista del derby

ROMA - Di derby se ne intende, Giuseppe Signori. E in vista della sfida contro la Roma in programma alle ore 18 ha postato un video di una stracittadina vinta grazie ad un suo gol. Rigore trasformato e festa sotto al Curva Nord. Quell’esultanza gli costa il secondo cartellino giallo e dunque l’espulsione. Ma la Lazio si porta a casa quel derby. L’ex bomber su Instagram ha scritto: “Il derby non si gioca, si vive e si vince. Auguri a tutti i papà”. Tifosi scatenati. Cresce l’attesa per la partitissima che vale punti pesanti per la Champions. La carica di Signori si fa sentire.