Lazio, Luis Alberto attacca: "La Roma? Venuti qui per parlare e provocare!"

ROMA - Derby vinto con un gol di Zaccagni e festa finale per tutto il popolo laziale. La Lazio vola al secondo posto dopo l'1-0 alla Roma. Luis Alberto uno dei migliori in campo: qualità, quantità e per due volte ha sfiorato il gol dalla distanza. A Dazn, il Mago biancoceleste ha commentato: "Che cosa è successo nel tunnel? Il problema è che quando parli prima e poi perdi, devi stare zitto. Loro parlano sempre prima", la stoccata alla Roma. Poi ha continuato: "Non hanno giocato un derby, sono venuti solo a parlare e provocare. Siamo stati abbastanza bravi noi. Abbiamo vinto, questo è importante. Era il momento di fare quel salto. Hanno continuato lo spettacolo della panchina. Adesso sto pensando solo ad andare a cena con la mia famiglia e a bere un bicchiere di vino”.