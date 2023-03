Lazio, il derby è la ciliegina: i numeri nel 2023 sono super

ROMA - Corre forte la Lazio in campionato. I tre punti sulla Roma raccolti nel derby sono arrivati in un momento perfetto. Nella stessa giornata, le dirette concorrenti per la Champions, hanno tutte perso. Ko per Inter, Milan e appunto Roma. Vince solo l’Atalanta, sesta e più lontana, e la Juve ora settimana e in clamorosa rimonta. Il 2023 dei biancocelesti, prendendo come riferimento il solo campionato, è stato ottimo. Hanno totalizzato 22 punti. Solo Napoli (30) e Juve (25) hanno fatto meglio.