Lazio, lo sfottò alla Roma continua: post social che scatena i tifosi

ROMA - Il derby tra Lazio e Roma non è ancora finito. Sui canali social biancocelesti riecco le dichiarazioni di diversi giocatori contro la Roma sconfitta: "Non c'e' il terzo derby, vero?", in risposta alle ironie di Mourinho dopo l'eliminazione laziale dalla Conference League. Tifosi scatenati, ancora gongolano dopo la partita di ieri vinta con il gol di Zaccagni. La festa all'Olimpico, poi quella sui social. Su Twitter postato un video che racconta tutti i 90' di un match molto teso e nervoso. Alla fine la dichiarazione di Romagnoli, ex di turno, è quella più virale: "Se non sbaglio la Roma non avrà un terzo derby quest'anno, vero? Sono solo due". Il derby infinito tra Lazio e Roma è ancora in scena.