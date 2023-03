Sarri torna sul derby, nuova frecciata alla Roma: "Mourinho animale da show"

CASTIGLION FIORENTINO - A margine dell'evento Gran Galà dello Sport a Castiglion Fiorentino, l'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, che ha ricevuto il premio dedicato al castiglionese Corrado Viciani, teorico del gioco corto ante litteram e autore della storica promozione della Ternana in Serie A negli Anni Settanta, è tornato a parlare del derby vinto contro la Roma. Un match che ha generato risse e polemiche in campo. Queste le parole del tecnico dei biancocelesti: "Siamo contenti di aver reso felice la nostra gente. Questa è una vittoria che ci può fare benzina. In vantaggio per la corsa Champions? Il secondo posto lascia il tempo che trova. Nelle ultime cinque partite siamo riusciti a recuperare 6/7 punti sulle squadre che avevamo davanti. Ne mancano ancora tante alla fine del campionato e può succedere di tutto. Se la mia squadra fosse in grado di fare il finale di campionato come Saronni nell'ultimo chilometro al mondiale potremmo stare tranquilli. Il ciclismo è la mia passione feroce".