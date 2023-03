Lazio, Provedel e la porta blindata: punta al record di imbattibilità

ROMA - Lazio seconda miglior difesa del campionato, ormai è un dato di fatto che la forza della squadra di Sarri è nel reparto arretrato. Merito di una copertura totale da parte di tutti, ma anche di una linea che funziona e di un portiere super: Ivan Provedel. L’ex Spezia, alla sua prima annata in biancoceleste, viaggia a suon di record. Dopo il derby è arrivato il quinto cleansheet di fila. Sono sedici in totale in campionato.

Provedel vuole migliorare ancora

Ivan non prende gol da ben 475’. Gli mancano 12’ per tornare nella top 10 dei portieri della Lazio meno battuti. L’ultima volta era accaduto qualche mese fa, quando i minuti senza subire gol erano stati addirittura 620. Record interrotto con il gol di Candreva nel match con la Salernitana. Provedel non si vuole fermare e punta al traguardo di Marchegiani: 745’ senza subire nemmeno una rete. Lavora ogni giorno per crescere sempre di più e migliorarsi ancora. Il grande salto lo ha già fatto.