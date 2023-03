Lazio-Roma è il derby infinito: ecco lo striscione in un liceo della Capitale

ROMA - La pausa dal campionato ha allungato il derby di Roma. In città non si parla d’altro, sui social lo stesso. Non c’è al momento nessun altra partita che ‘cancella’, anche a livello mediatico, quella andata in scena domenica all’Olimpico. I tifosi biancocelesti e giallorossi sono ancora in pieno clima stracittadina. E al Liceo Malpighi, quartiere Monteverde, in mattinata è apparso uno striscione appeso fuori da alcune finestre: “Malpighi tifa Lazio”. Messaggio chiaro da parte di alcuni studenti. L’aria di derby aleggia sempre sopra Roma. Arriva ovunque, anche e soprattutto nei luoghi di ritrovo come possono essere le scuole. Anche per questo rimane uno dei match più unici e iconici del mondo del calcio.