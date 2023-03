Cori antisemiti nel derby, pugno duro Lazio: allontanati a vita i tre responsabili

ROMA - Pungo duro della Lazio: il club biancoceleste mette al bando i tre individui che sono stati identificati come responsabili dei cori antisemiti intonati durante il derby contro la Roma di domenica scorsa. In un comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali, la Lazio sottolinea che grazie alla collaborazione con "il proprio servizio di sicurezza, gli steward e le forze dell'ordine, anche mediante l'utilizzo delle telecamere di sorveglianza dello Stadio Olimpico, si è proceduto in breve tempo all'individuazione di una persona che indossava la maglia con il numero 88 recante la scritta "Hitlerson" e di altre due che ostentatamente compivano il gesto del saluto romano".