Lazio, Immobile e il recupero: si prepara per il Monza

ROMA - Niente derby, niente Nazionale. A testa bassa Ciro Immobile lavora duro per recuperare dall’ennesimo infortunio muscolare capitatogli in stagione. In un video postato su Instagram eccolo alle prese con esercizi sulla forza in palestra. Suda pure in campo con il pallone, alterna le due situazioni aspettando il rientro in gruppo. Che potrebbe accadere ad inizio della prossima settimana, quando con la squadra al completo (i nazionali di nuovo a Formello), si inizierà a pensare al match contro il Monza del 2 aprile. Immobile si riprenderà il posto al centro dell’attacco e spera di non fermarsi. La Lazio naviga in piena zona Champions, con lui al 100% l’obiettivo stagionale si avvicinerebbe ancora di più. Sarri incrocia le dita e aspetta il suo bomber.