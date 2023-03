Lazio, comunicato per commemorare l’eccidio delle Fosse Ardeatine

ROMA - Lazio in prima linea per commemorare l’eccidio delle Fosse Ardeatine. Il club biancoceleste, in una nota, ha scritto: “Il 24 marzo di 79 anni fa, 335 civili e militari italiani, prigionieri politici, ebrei e detenuti comuni venivano trucidati dalle truppe naziste nell’eccidio delle Fosse Ardeatine. Teniamo viva la memoria, affinché non si ripetano più tali orrori”. Si tratta di una delle pagine più brutte della storia mondiale e di Roma. Le Fosse Ardeatine, antiche cave di pozzolana, restano oggi uno dei luoghi-monumento di una città che non dimentica.