Lazio, il calendario del rush finale: ecco i conti per la Champions

ROMA - Stop agli impegni delle nazionali, via alla ripartenza del campionato. Rush finale con la Lazio al secondo posto e in testa al treno Champions. Domenica 2 aprile ecco la trasferta a Monza, poi sabato 8, vigilia di Pasqua, il big match con la Juve all’Olimpico. Conquistare i tre punti contro i bianconeri sarebbe fondamentale per l’obiettivo finale. Spezia e Torino subito dopo, poi un altro big match dal sapore di spareggio Champions: l’Inter a Milano il 30 aprile. Sassuolo in casa il 3 maggio, trasferta ancora a San Siro con il Milan domenica 7 maggio. Lecce, Udinese, Cremonese e Empoli chiudono la stagione. Sono 11 finali che comprendono 3 spareggi per la grande Europa. Tutte d’un fiato.