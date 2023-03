Lazio, Sarri pensa alla ripresa: Immobile torna e punta il Monza

ROMA - Continuità di risultati, volare ancora sulle ali dell’entusiasmo: la Lazio è pronta. Dopo il derby vinto e la pausa, va riattaccata subito la spina in vista della trasferta di domenica contro il Monza. Partita delicata, i biancocelesti vogliono altri tre punti per rimanere in alto. Sarri ha concesso due giorni di riposo al gruppo, aspetta il ritorno dei nazionali. Gli ultimi ad arrivare saranno Vecino e Gila, impegnati in serata con Uruguay e Spagna Under 21.