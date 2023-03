Lazio, Sarri è l’allenatore del mese di marzo: ecco quando sarà premiato

ROMA - Maurizio Sarri è l’allenatore del mese di marzo in Serie A. Lo ha annunciato la Lega calcio in un comunicato: “La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Lazio-Juventus, in programma sabato 8 aprile 2023 alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma”. Sono state prese in considerazione le giornate dalla 25esima alla 27esima del campionato.