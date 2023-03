Lazio, Milinkovic e un gol per la storia: c’è un record in vista

ROMA - Un gol per la storia. Sergej Milinkovic-Savic va a caccia di un traguardo in solitaria: vuole diventare il miglior goleador straniero della storia della Lazio. Ad oggi è a pari merito con Pandev e Klose con quota 64 reti. Vuole essere il primo in assoluto, con il Monza potrebbe sbloccarsi. E davanti, in questa stagione, ci saranno altre 11 partite per provarci.