Lazio, Immobile e la frase per la cucina di Formello: “Spettacolo!”

ROMA - Onore alla cucina della Lazio. Ciro Immobile su Instagram celebra il lavoro ‘dietro le quinte’ che c’è in una società di calcio. La squadra si è allenata in mattinata, poi il pranzo nel centro sportivo. E il bomber biancoceleste, con un video, ha ripreso i cuochi e tutti gli addetti alla cucina alle prese con la preparazione dei pasti: “Le persone che si prendono cura di noi quotidianamente. Siete uno spettacolo”. Un giusto tributo agli addetti ai lavori che non sono alla luce del sole, davanti ad uno schermo. Ma che fanno parte della Lazio a tutti gli effetti.