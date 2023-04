Lazio, Tare e la Champions: "No a certi giochi di parole. Su Milinkovic..."

MONZA - "Lazio seconda? Io me l’aspettavo, ho sempre detto che è una grande squadra che può fare molto bene in questo campionato, non è una sorpresa per me". Igli Tare ai microfoni di Dazn inizia così la sua intervista prima del fischio d'inizio del match con il Monza. Il ds della Lazio non ha dubbi nemmeno sull'obiettivo finale: "Champions? Il gioco delle parole non mi è mai piaciuto, mi piace invece il campo e vedere quel che fa la squadra nel campionato, non mi pace usare ‘opportunità’, ‘obiettivi’, siamo determinati a raggiungere questo obiettivo, è fondamentale per il nostro ambiente, per la crescita, per la società, per il progetto. Dobbiamo parlare poco e lavorare tanto, questo il motto. I rinnovi di Pedro e Milinkovic? Non sono legati assolutamente con il raggiungimento della Champions”.