Lazio, Milinkovic: "Rieccomi dopo le critiche. Il futuro? Vediamo..."

MONZA - "Questi tre punti sono enormi, per un po’ siamo ancora secondi. Speriamo che anche il Milan perda. Sono contento del gol dopo tante critiche e parole negative. Da qualche mese non ho fatto quello che Sarri si aspettava da me". Sergej Milinkovic-Savic è tornato. Il periodo buio è alle spalle, cancellato con una grande punizione utile per siglare il 2-0 sul Monza. Il Sergente, a Dazn, ha continuato: "È stata dura, ma io penso a migliorare. Oggi ho fatto un gol su punizione dopo tante prove negli allenamenti. Sono contento per tutti, siamo felici. La Champions? Anche la vittoria sul derby ci ha dato tanto e oggi ci siamo confermati. Siamo lì, dipende tutto da noi. Cercheremo di essere sempre in alto. Il futuro? Io mi concentro sul campo, voglio aiutare la squadra ed arrivare agli obiettivi. Di rinnovo non parlo, penso al campo. A fine stagione si vedrà, non parlo tanto di questo".