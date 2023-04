Lazio, Pedro gol e felice: "Ora tutte finali. Iniziamo dalla Juve"

MONZA - Eterno giovane, Pedro. Passa il tempo, continua ad essere un giocatore decisivo . Suo il gol per l'1-0 della Lazio sul Monza. Una rete da rapace d'area, da giocatore voglioso e pieno di carica. Lo spagnolo non si esaurisce mai. E ai microfoni di Lazio Style Channe, ha commentato felice: "Sapevamo che fosse difficile, ma era una bella opportunità per andare avanti in classifica. Abbiamo fatto una buona partita soprattuto nel primo tempo".

Verso la Juve

"Penso che in classifica ci sia un vantaggio importante per noi, ma mancano due mesi in cui dovremo essere molto concentrati come se fossero tutte finali. Abbiamo fiducia e personalità soprattutto in difesa, stiamo giocando bene anche in attacco. Dobbiamo continuare così. Siamo migliorati rispetto all’ultima volta che abbiamo giocato con la Juve. Una squadra difficile che gioca molto bene in difesa con un bel contropiede e per questo fanno soffrire. Sarà una bella partita sicuramente, aspettiamo di prepararla bene per fare una bella partita di nuovo”.