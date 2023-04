Lazio miglior difesa del campionato: come Sarri ha cambiato il reparto

I numeri della Lazio

La difesa è cambiata la scorsa estate. Romagnoli, Casale e Provedel hanno blindato il reparto. Nuovi innesti e di qualità, nonostante i 10 milioni spesi per Maximiano (acquisto più costoso) praticamente non utilizzati. Il segreto della Lazio è tutto dietro, ma guai a parlare dei singoli. Il lavoro di squadra, i recuperi di Zaccagni, Pedro, Felipe Anderson, lo schermo dei centrocampisti: un mix vincente. E allora spazio ai numeri. I biancocelesti non prendono gol in campionato dall’11 febbraio, sono passati quasi due mesi. Da allora Provedel ha infilato 565 minuti di imbattibilità. Cinque vittorie e un pareggio nelle ultime sei giornate. Sono 17 clean sheet in 28 giornate, in Europa ha fatto meglio solo il Barcellona (20). E ora si sogna la Champions con la miglior difesa della Serie A.