Lazio, ora la Juve: il programma di Sarri e le idee di formazione

FORMELLO - Subito dopo la vittoria sul Monza la Lazio si è ritrovata in campo nella giornata di ieri. Seduta di scarico per i giocatori impegnato all’U-Power Stadium, per gli altri classico allenamento. Ciro Immobile si è unito al gruppo dei primi dopo la mezz’ora in campo contro la squadra di Palladino. Semaforo verde per la Juve, il bomber è pronto a riprendersi una maglia da titolare. Oggi giornata di riposo, la preparazione vera per la sfida con i bianconeri di sabato sera ci sarà da mercoledì. Rientrerà Marusic e si riprenderà la fascia destra con Hysaj a sinistra. Dubbio solo in regia: Cataldi sta giocando bene, ma Vecino potrebbe insidiarlo. Davanti tridente scontato: con Ciro ci saranno Felipe Anderson e Zaccagni.