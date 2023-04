In Spagna celebrano PR7: “Roma, nessun rancore. Alla Lazio sto benissimo”

Il gol segnato a Monza, il settimo in questa stagione (quattro in campionato e tre in Europa) ha permesso alla Lazio di sbloccare il risultato e di avviarsi verso un successo fondamentale nell'ottica Champions League. I numeri e le recenti prestazioni di Pedro hanno attirato l'attenzione della stampa spagnola, che continua a dare risalto al fuoriclasse biancoceleste. Il quotidiano spagnolo Marca ha dedicato un focus all'attaccante della Lazio, ricordando il suo trasferimento dalla Roma nell'estate del 2021."È stato molto complicato. Mi hanno lasciato fuori dalla squadra e nessuno degli allenatori mi ha parlato, non sapevo nulla di questa faccenda", ha detto, riferendosi alla decisione di Mourinho di non puntare più su di lui. "Tutti sanno cosa è successo. Non c'è rancore. La Roma ha preso la sua decisione e sono felice di essere approdato alla Lazio".