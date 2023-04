Lazio, tabù Juve per Felipe Anderson: cosa dicono i numeri

ROMA - Una maledizione bianconera intorno a Felipe Anderson. Il brasiliano, sabato contro la Juve, va a caccia della sua prima vittoria da quando è alla Lazio. Una cosa che non gli è mai riuscita. Un dato incredibile per un calciatore che vanta 7 stagioni in biancoceleste. Ora vuole farsi un bel regalo in anticipo in vista del compleanno: il prossimo 15 aprile festeggerà 30 anni. Sogna una vittoria sulla Juve per la prima volta. Solo due volte la Lazio ha vinto contro i bianconeri con Felipe in rosa, ma non era in campo. In Supercoppa Italiana ad agosto 2017 e nell’ottobre di quell’anno. In totale 15 sfide, 1 pareggio e 14 sconfitte. E non ha mai segnato alla Juve. Sabato sogna il triplo colpo: gol, vittoria e punti per la Champions. Le sta giocando tutte da quando Sarri è sulla panchina laziale. Tornerà a fare l'esterno d'attacco, il suo ruolo, lasciando così la posizione da nove al rientrante Immobile. Felipe è carico, vuole infrangere la maledizione Juve.