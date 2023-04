Lazio, Curva Nord punita per i cori discriminatori dopo il derby

ROMA - Chiusa la Curva Nord per un turno con sospensiva di un anno per cori beceri e offensivi di matrice anche religiosa intonati durante il derby contro la Roma. Questa la decisione dopo gli episodi risalenti allo scorso 19 marzo .Il Giudice Sportivo, si legge nel comunicato, ‘delibera di sanzionale la Società Lazio con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato Curva Nord privo di spettatori. Dispone, per motivi suddetti, la sospensione della pena per il periodo di un anno, con l’esplicita e preventiva avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione’.