La Lazio diventa squadra d’assalto: partita a paintball e tanti sorrisi

ROMA - Cancelli chiusi a Formello e giorno di riposo in casa Lazio. La Juve è ancora lontana, si gioca sabato sera all’Olimpico. E la preparazione per il big match inizierà solo mercoledì. Così in mattinata, alcuni calciatori biancocelesti, si sono ritrovati a giocare a paintball in un impianto di Roma Nord. Ci sono Milinkovic (che ha postato uno scatto su Instagram), Provedel, Zaccagni, Marcos Antonio e altri. Tutti in tuta mimetica, caschetto e arma alla mano. Il paintball è un gioco nato negli Stati Uniti negli anni ’80: si gioca a squadre e si deve eliminare l’avversario sparando delle palline contenenti vernice. Una volta colpiti si è eliminati. Un’occasione per fare gruppo in un momento speciale della stagione. Poi via le armi e concentrazione massima per la Juve. Sarri mercoledì rimette tutti in riga.