Lazio, la chiamata ai tifosi per la Juve: “Poche disponibilità”

ROMA - Un post social per incentivare ancora di più i tifosi e fare il pieno di lazialità all’Olimpico. Lo stadio si prepara per Lazio-Juve, il club biancoceleste chiama a raccolta tutti per gli ultimi tagliandi. Superate le 50mila presenze, disponibilità in Curva Maestrelli e Tribuna Monte Mario. Gli altri settori, tra abbonamenti e biglietti venduti, sono sold out. L’immagine scelta per il post ha scatenato i tifosi: ci sono Marusic che festeggia, Romagnoli che mostra grinta, Milinkovic con la fascia al braccio con lo sguardo da leader e capitano. Per assicurarsi un posto per il big match della vigilia di Pasqua ci sarà tempo sino al fischio d’inizio fissato per sabato alle 20:45. Ormai manca sempre meno alla partita che potrebbe far volare ancora più in alto la squadra di Sarri.