Indagine plusvalenze Lazio: Lotito in visita a Formello

ROMA - Il primo blitz della Finanza si era chiuso alle 5,30 della notte tra mercoledì e giovedì. Il secondo è scattato ieri a mezzogiorno, era previsto. E’ servito un doppio viaggio per completare le acquisizioni documentali dopo «il temporaneo sequestro dei server, dei computer e dei devices/cellulari in uso ai dirigenti indagati» ad esclusione di quelli in uso personale a Lotito avendo l’immunità di senatore. Gli indagati della Lazio sono Marco Moschini in qualità di consigliere delegato, Marco Cavaliere quale direttore amministrativo, e il diesse Tare più Fabiani (ex Salernitana, oggi nei quadri giovanili laziali). Lotito è spuntato nel tardo pomeriggio nel centro sportivo, ha salutato Sarri. Era silente. Nessuna reazione della Lazio dopo il comunicato diramato mercoledì. Trapela solo massima serenità. Sotto la lente della Procura ci sono le operazioni Lazio-Salernitana, principalmente hanno riguardato Sprocati, Casasola, Cicerelli e in particolare Akpa Akpro (un valore in bilancio di oltre 12 milioni di premi che erano esigibili dalla Salernitana al verificarsi di determinate condizioni ). La serenità della Lazio nasce dal fatto che la Lega Serie A fa da garante alle operazioni attraverso la Camera di compensazione attraverso cui le suddette erano state chiuse.