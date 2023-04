Lazio, Casale punta la Juve: "Champions nostro obiettivo. Occhio a Kostic..."

ROMA - "Dobbiamo essere bravi a fare il nostro gioco senza commettere troppi errori. Mi ricordo la partita all’andata in cui abbiamo perso 3 a 0, una partita in cui noi avevamo il pallino del gioco e su due errori in uscita abbiamo preso gol". Nicolò Casale è pronto alla sfida contro la Juve. Big match importante sabato sera all'Olimpico, in palio ci sono altri punti per il sogno biancoceleste che si chiama Champions. A Dazn, il difensore della Lazio ha continuato: "Dobbiamo fare questo salto contro di loro, cercare di fare il nostro gioco e di sbagliare il meno possibile soprattutto stare anche attenti anche nelle palle inattive perché loro hanno grandi saltatori”