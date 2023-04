Lazio, Zaccagni bomber e dediche speciali: "Per Chiara... e Luis Alberto super"

ROMA - Dieci gol in campionato, mai ci era arrivato Mattia Zaccagni. Ed è anche il bomber della Lazio, nessuno come lui. Rete pesantissima contro la Juve e festa finale per il traguardo centrato e i tre punti fondamentali per la lotta Champions League. A Dazn, l'esterno di Sarri ha commentato felice: "Siamo veramente contenti stasera, soprattutto per la classifica era importante vincere. Abbiamo risposto bene in campo. In altre situazioni si soffriva di più, stasera invece, anche negli ultimi minuti, abbiamo sofferto poco. Sono belli i miei 10 gol, ma il secondo posto ora vale di più. L’assist di Luis Alberto? Ieri in allenamento è accaduto un’azione simile. Solo che lì il difensore ha intercettato la palla, stasera no. Palla strepitosa. Azione riprovata, ma oggi era importante prendere i tre punti. Ora sarà difficile tenere il secondo posto, ci sono tante squadre addosso. Bisogna fare più punti possibili, io non voglio fermarmi. Dedico i miei 10 gol a Chiara, la mia compagna”.