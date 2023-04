Lazio, dopo la Juve party negli spogliatoi: tutti scatenati

ROMA - Festa in campo e festa negli spogliatoi. Prima tutti felici con i tifosi sugli spalti, poi sorrisi, abbracci e cori tra giocatori e staff. La Lazio dopo il 2-1 si scatena negli spogliatoi. Subito virale il video del party pubblicato sui social biancocelesti. Spunta anche il tabellone elettronico che raffigura il risultato della serata. Casale scatenato, Maximiano lancia acqua con una bottiglietta. Protagonisti tutti, calciatori in campo e decisivi (come Milinkovic e Zaccagni), ma anche chi non è sceso sul prato dell'Olimpico. Dentro l’uovo di Pasqua ci sono tre punti fondamentali per la Champions.