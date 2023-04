Lazio, Sarri: "Io laziale e felice. La Juve poteva finire in 9..."

ROMA - Vince la Lazio e vola ancora più in alto in classifica. Juve battuta 2-1 e festa all'Olimpico con un secondo posto in campionato sempre più solido. La Champions ormai non è più un miraggio, ma un obiettivo concreto ora da difendere. A Dazn, nel post partita, Maurizio Sarri ha parlato della sfida con i bianconeri e non solo: "Mi rende orgoglioso l’atteggiamento dei giocatori, la continuità trovata in partita. La squadra gioca con piglio e aggressività diversi, è sempre dentro il match. Questo mi fa piacere. Dall’esterno è difficile capire la lazialità, ma poi ti invade, ti coinvolge, ti dà senso di appartenza forte come poche altre squadre ti sanno dare”.