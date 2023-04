Lazio, Milinkovic: "Mi sento leader. Rinnovo? Io penso alla Champions..."

ROMA - A Monza si è sbloccato, contro la Juve si è confermato. È tornato Sergej Milinkovic-Savic , di nuovo trascinatore della Lazio. Sua la rete che ha aperto le marcature all'Olimpico. Poi da capitano ha chiuso la festa davanti ai tifosi. Il Sergente, a Dazn, ha parlato del match e non solo: "Dopo un periodo duro post Mondiale sono riuscito a segnare due gol di fila. Mi daranno una mano per le prossime partite, voglio portare la Lazio al posto più in alto. Vogliamo tutti rimanere lì sino alla fine. Da piccolo giocavo punta, poi mi dicevano ‘sei troppo veloce’ e sono passato dietro. Quando ha la palla Luis mi butto sempre, è un’azione che facciamo spesso”.

Le parole di Milinkovic

“Sto da 8 anni qua, mi sento un po’ leader. Molto dipende dai compagni, se loro non seguono non si va da nessuna parte. Stiamo sempre insieme e arriviamo ad ottimi risultati. Il contatto su Alex Sandro? Poca intensità, ho appoggiato la mano, nessuna spinta enorme per come si è buttato. Dopo il controllo Var si chiude qua il discorso. Ho giocato solo un anno la Champions, stiamo in un buon momento così l’anno prossimo giochiamo di nuovo in Europa. Il rinnovo? Mi manca un anno ancora. Penso al campo, a fine stagione vediamo. Pensiamo all’obiettivo Champions, siamo ad un buon punto. Si vedrà”.