Lazio, mini vacanza finita e tutti a lavoro: Spezia nel mirino

FORMELLO - Pasqua e Pasquetta di riposo tra grigliate con amici e passeggiate in centro, la Lazio ha passato gli ultimi due giorni a riposo. Mini vacanza concessa da Sarri, ma oggi si torna a lavoro per iniziare a pensare all’anticipo di venerdì contro lo Spezia (20:45) . Il tecnico chiede ancora continuità dopo i tre punti fondamentali contro la Juve. Secondo posto consolidato e Roma a 5 punti di distanza (con gli scontri diretti a favore). Nell’uovo i biancocelesti hanno trovato un bel regalo.

I pensieri di Sarri

Alle 15.30 tutti in campo, gruppo al completo nella settimana corta che porta dritti al match contro lo Spezia. Due giorni di prove tattiche tra mercoledì e giovedì. Non sono previste doppie sedute. Milinkovic e Zaccagni non preoccupano nonostante qualche acciacco dopo il match con la Juve. Immobile di nuovo titolare, rodaggio praticamente finito. Cataldi e Vecino è il dubbio in regia. Probabile però che Sarri possa varare lo stesso undici visto sabato contro la Juve. All’orizzonte c’è un altro match da non sbagliare per continuare a sognare la Champions.